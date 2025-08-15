06:14  15 серпня
15 серпня 2025, 10:15

"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно

15 серпня 2025, 10:15
Фото з відкритих джерел
Олександр та Марія Рудинські обидва актори. Тому для них буденна частина професії мати інтимні сцени на екрані. Як пояснив актор, вони з дружиною попереджають один одного про такі випадки

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами Олександра Рудинського, коли йдеться про акторську роботу, найкращою політикою є чесність. Проте одного разу стався курйозний випадок, коли йому "дісталось".

Це сталось у Венеції на кінофестивалі. Разом вони дивились його новий фільм. Там була сцена в сауні, де персонажі голі, але обмотані рушниками, і п'яні танцюють з дівчатами. Рудинський згадує, що дружина додивилась фільм, але коли він обернувся — вона вже пішла.

Актор згадує, що повернулась вона вже вся "багряна". Йому довелось виправдовуватися, що він нібито попереджав її. Тож, актор завжди намагається говорити про такі сцени заздалегідь.

Довідка. Олександр і Марія були одногрупниками в університеті. У 2020 році вони одружились. Невдовзі в них з'явився син, якого назвали Петром. За словами Олександра Рудинського, коли у Марії почались перейми, він був на зйомках "Перших ластівок". У 2024 році на екрани вийшов фільм "Збори ОСББ", де чоловік та дружина грають разом.

