Фото з відкритих джерел

У червні 2025 року співаку Антону Вельбою виповнилось 25 років. Саме з цього віку можна отримати повістку. Артист розповів, як до цього ставиться

Про це повідомляє Люкс, передає RegioNews.

За словами артиста, він ще не отримував повістки. При цьому він зазначив, що на вулиці ТЦК його ще не зупиняли й не перевіряли документи. Вельбой також зізнався, що він не проходив військову підготовку, та не має жодного бронювання.

"Поки що повісток не отримував, і на вулиці мене не зупиняли. Тільки нещодавно досяг цього віку. Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства. Військову підготовку поки не проходив, багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став як тюфтель", - розповів артист.

Довідка. Антон Вельбой (Wellboy) - український співак, композитор, автор пісень. Багатьом українцям може бути знайомий завдяки участі в шоу "Х-Фактор". За підсумками 2021 року Антон Wellboy здійснив революцію в українському шоу-бізнесі. Його хіт "Гуси" став першою українською піснею, яка за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 РОКУ Apple Music Ukraine.