Бывшая фуд-продюсер шоу МастерШеф потеряла свою старую квартиру в результате российской атаки. Сама она тогда очутилась в реанимации. Украине объединились, чтобы купить ей новое жилье

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам ресторатора и звезды МастерШефа Владимира Ярославского, для Насти купили квартиру. К инициативе присоединились сотни людей. Часть суммы собрали через "банку", а другую передали постоянные посетители ресторанов Ярославского. В частности, были люди, которые "помогли тихо, без имен".

"Именно благодаря этой поддержке сейчас я передаю Насти ключи от новой квартиры. И очень надеюсь, что именно здесь она снова сможет почувствовать себя дома", – рассказал кулинар.

Ярославский добавил, что он не хочет, чтобы эта история выглядела как нечто особенное. По его словам, это лишь пример того, что мы не только можем изменить чью-либо жизнь, когда объединяемся, но и историю целой страны.

"Я знал, что как руководитель не могу оставить ее один на один с этой бедой, и мне было очень важно помочь хотя бы в чем-то. Но больше всего меня поразило то, что ее не оставили и вы - большое коммьюнити коллег, гости наших ресторанов и даже те, кто совсем не был с ней знаком, а просто увидел эту историю и отозвался так искренне, как будто она была вам близким человеком", - рассказал Владимир Ярославский.

Следует отметить, что инцидент произошел в ночь на 17 июня, когда россияне атаковали Киев дронами. Тогда подъезд, где жила Настя, полностью разрушился. Из девяти этажей в доме осталось всего полтора. Девушку достали из-под завалов, после чего она была госпитализирована в реанимацию.