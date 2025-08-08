19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 04:20

Фуд-продюсерке МастерШеф, потерявшей жилье из-за ракетной атаки, купили новое жилье

08 августа 2025, 04:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая фуд-продюсер шоу МастерШеф потеряла свою старую квартиру в результате российской атаки. Сама она тогда очутилась в реанимации. Украине объединились, чтобы купить ей новое жилье

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам ресторатора и звезды МастерШефа Владимира Ярославского, для Насти купили квартиру. К инициативе присоединились сотни людей. Часть суммы собрали через "банку", а другую передали постоянные посетители ресторанов Ярославского. В частности, были люди, которые "помогли тихо, без имен".

"Именно благодаря этой поддержке сейчас я передаю Насти ключи от новой квартиры. И очень надеюсь, что именно здесь она снова сможет почувствовать себя дома", – рассказал кулинар.

Ярославский добавил, что он не хочет, чтобы эта история выглядела как нечто особенное. По его словам, это лишь пример того, что мы не только можем изменить чью-либо жизнь, когда объединяемся, но и историю целой страны.

"Я знал, что как руководитель не могу оставить ее один на один с этой бедой, и мне было очень важно помочь хотя бы в чем-то. Но больше всего меня поразило то, что ее не оставили и вы - большое коммьюнити коллег, гости наших ресторанов и даже те, кто совсем не был с ней знаком, а просто увидел эту историю и отозвался так искренне, как будто она была вам близким человеком", - рассказал Владимир Ярославский.

Следует отметить, что инцидент произошел в ночь на 17 июня, когда россияне атаковали Киев дронами. Тогда подъезд, где жила Настя, полностью разрушился. Из девяти этажей в доме осталось всего полтора. Девушку достали из-под завалов, после чего она была госпитализирована в реанимацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МастерШеф обстрелы помощь
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждена многоэтажка, есть раненый
07 августа 2025, 20:45
Россияне атаковали Донецкую область: есть раненые
07 августа 2025, 20:34
Россияне обстреляли Сумы и громаду: повреждены дома, есть раненый
07 августа 2025, 07:50
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
08 августа 2025, 06:09
На Львовщине задержали микроавтобус с партией гаджетов известных брендов более чем на полмиллиона гривен
08 августа 2025, 05:38
В порту Одесской области на румынском танкере обнаружили 350 тонн незадекларированного дизтоплива
08 августа 2025, 05:01
Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить "закрыть" компот в 2025 году
08 августа 2025, 04:40
"Больше всего критикуют те, кто не делают вообще ничего": ведущий Никита Добрынин ответил на "упреки" о том, почему не воюет
08 августа 2025, 03:55
Онлайн-каталог маленьких украинцев: оккупанты "раздают" украденных детей на усыновление россиянам
08 августа 2025, 03:35
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
08 августа 2025, 03:15
ДТП с погибшим ребенком и пострадавшими на Ровенщине: водителю сообщили о подозрении
08 августа 2025, 02:46
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
08 августа 2025, 02:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »