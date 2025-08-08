06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 04:20

Фуд-продюсерці МастерШеф, яка втратила житло через ракетну атаку, купили нове житло

08 серпня 2025, 04:20
Фото з відкритих джерел
Колишня фуд-продюсерка шоу МастерШеф втратила свою стару квартиру внаслідок російської атаки. Сама вона тоді опинилась у реанімації. Україні об'єднались, щоб купити їй нове житло

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами ресторатора і зірки МастерШеф Володимира Ярославського, для Насті купили квартиру. До ініціативи долучились сотні людей. Частину суми зібрали через "банку", а іншу — передали постійні відвідувачі ресторанів Ярославського. Зокрема, були люди, які "допомогли тихо, без імен".

"Саме завдяки цій підтримці нині я передаю Насті ключі від нової квартири. І дуже сподіваюся, що саме тут вона знову зможе відчути себе вдома", - розповів кулінар.

Ярославський додав, що він не хоче, щоб ця історія виглядала як щось особливе. За його словами, це лише приклад того, що ми не тільки можемо змінити чиєсь життя, коли об’єднуємось, а й історію цілої країни.

"Я знав, що як керівник не можу залишити її сам на сам із цією бідою, і мені було дуже важливо допомогти хоча б у чомусь. Але найбільше мене вразило те, що її не залишили й ви - велике ком'юніті колег, гості наших ресторанів і навіть ті, хто зовсім не був з нею знайомий, а просто побачив цю історію і відгукнувся так щиро, ніби вона була вам близькою людиною", - розповів Володимир Ярославський.

Слід зазначити, що інцидент стався у ніч проти 17 червня, коли росіяни атакували Київ дронами. Тоді під'їзд, в якому жила Настя, повністю зруйнувався. З дев'яти поверхів у будинку лишилось лише півтора. Дівчину дістали з-під завалів, після чого вона була госпіталізована до реанімації.

МастерШеф обстріли допомога
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
07 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
