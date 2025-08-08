Фото з відкритих джерел

Колишня фуд-продюсерка шоу МастерШеф втратила свою стару квартиру внаслідок російської атаки. Сама вона тоді опинилась у реанімації. Україні об'єднались, щоб купити їй нове житло

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами ресторатора і зірки МастерШеф Володимира Ярославського, для Насті купили квартиру. До ініціативи долучились сотні людей. Частину суми зібрали через "банку", а іншу — передали постійні відвідувачі ресторанів Ярославського. Зокрема, були люди, які "допомогли тихо, без імен".

"Саме завдяки цій підтримці нині я передаю Насті ключі від нової квартири. І дуже сподіваюся, що саме тут вона знову зможе відчути себе вдома", - розповів кулінар.

Ярославський додав, що він не хоче, щоб ця історія виглядала як щось особливе. За його словами, це лише приклад того, що ми не тільки можемо змінити чиєсь життя, коли об’єднуємось, а й історію цілої країни.

"Я знав, що як керівник не можу залишити її сам на сам із цією бідою, і мені було дуже важливо допомогти хоча б у чомусь. Але найбільше мене вразило те, що її не залишили й ви - велике ком'юніті колег, гості наших ресторанів і навіть ті, хто зовсім не був з нею знайомий, а просто побачив цю історію і відгукнувся так щиро, ніби вона була вам близькою людиною", - розповів Володимир Ярославський.

Слід зазначити, що інцидент стався у ніч проти 17 червня, коли росіяни атакували Київ дронами. Тоді під'їзд, в якому жила Настя, повністю зруйнувався. З дев'яти поверхів у будинку лишилось лише півтора. Дівчину дістали з-під завалів, після чого вона була госпіталізована до реанімації.