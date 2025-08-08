Фото з відкритих джерел

Українці часто можуть критикувати публічних осіб, які не служать в армії. Подібні коментарі отримував і ведучий Нікіта Добринін. Він вирішив відповісти на ці хейтерські повідомлення

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Нікіта Добринін розповів, що попри те, що війна в Україні триває достатньо довго, все ще є люди, які спитають: "а чого ти не там?", "а чого ти не цим займаєшся?", "чого ти допомагаєш цим, а не тим?".

На думку ведучого, найбільше так критикують саме ті люди, які й самі жодним чином не долучені до військової або волонтерської справи. Він назвав таких користувачів соцмереж "бездушними біоботами".

"Уже котрий рік я спостерігаю одне: найбільше критикують ті, хто не роблять взагалі нічого. Вони сидять удома на дивані, із серіалом у фоновому режимі, і їм страшенно боляче, що хтось не там стоїть, не тією справою зайнятий, не в тому настрої. І при цьому жодного разу не задонатили, не допомогли, не написали слова підтримки - тільки "оціночне судження" щодо чужого життя. Це, знаєте, реальні біоботи! Не телеграм-бот, а реальний із легкими, але без душі", - каже ведучий.

Довідка. Нікіта Добринін — український телеведучий, радіоведучий. З 2017 року він є головою редакції глянцевого журналу XXL. Багатьом українцям він відомий за шоу "Холостяк". У 2020 році він одружився з Дар'єю Квітовою, яку він обрав у фіналі шоу. У 2021 році в пари народився син Лев. У 2023 році стало відомо про їхнє розлучення.