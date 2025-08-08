06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 03:55

"Найбільше критикують ті, хто не роблять взагалі нічого": ведучий Нікіта Добринін відповів на "закиди" про те, чому не воює

08 серпня 2025, 03:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українці часто можуть критикувати публічних осіб, які не служать в армії. Подібні коментарі отримував і ведучий Нікіта Добринін. Він вирішив відповісти на ці хейтерські повідомлення

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Нікіта Добринін розповів, що попри те, що війна в Україні триває достатньо довго, все ще є люди, які спитають: "а чого ти не там?", "а чого ти не цим займаєшся?", "чого ти допомагаєш цим, а не тим?".

На думку ведучого, найбільше так критикують саме ті люди, які й самі жодним чином не долучені до військової або волонтерської справи. Він назвав таких користувачів соцмереж "бездушними біоботами".

"Уже котрий рік я спостерігаю одне: найбільше критикують ті, хто не роблять взагалі нічого. Вони сидять удома на дивані, із серіалом у фоновому режимі, і їм страшенно боляче, що хтось не там стоїть, не тією справою зайнятий, не в тому настрої. І при цьому жодного разу не задонатили, не допомогли, не написали слова підтримки - тільки "оціночне судження" щодо чужого життя. Це, знаєте, реальні біоботи! Не телеграм-бот, а реальний із легкими, але без душі", - каже ведучий.

Довідка. Нікіта Добринін — український телеведучий, радіоведучий. З 2017 року він є головою редакції глянцевого журналу XXL. Багатьом українцям він відомий за шоу "Холостяк". У 2020 році він одружився з Дар'єю Квітовою, яку він обрав у фіналі шоу. У 2021 році в пари народився син Лев. У 2023 році стало відомо про їхнє розлучення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес соцмережі
Наречена колишнього віцепрем'єра Розенка розповіла, які в неї стосунки з його дітьми
07 серпня 2025, 02:40
Зірка МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, чому він не спілкується з Миколою Тищенком
07 серпня 2025, 02:20
Богдан Шелудяк звільнився з шоу "Хто зверху": хто займе його місце поруч з Нікітюк
05 серпня 2025, 23:55
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, сім танків та 52 ворожі артсистеми
08 серпня 2025, 07:30
Фігуранти справи про корупцію на закупівлях дронів і РЕБ вийшли під заставу
08 серпня 2025, 07:29
Росіяни вночі атакували Сумщину: пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий
08 серпня 2025, 07:14
Ворог атакував Київщину дронами: поранено трьох жінок
08 серпня 2025, 07:05
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
08 серпня 2025, 06:09
На Львівщині затримали мікроавтобус із партією гаджетів відомих брендів на понад пів мільйона гривень
08 серпня 2025, 05:38
В порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизпалива
08 серпня 2025, 05:01
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" компот у 2025 році
08 серпня 2025, 04:40
Фуд-продюсерці МастерШеф, яка втратила житло через ракетну атаку, купили нове житло
08 серпня 2025, 04:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »