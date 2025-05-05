Певица Jerry Heil вернется на Евровидение – что известно
Украинская певица Jerry Heil снова примет участие на Евровидении. Но это будет не так, как в прошлом году
Об этом сообщает "Евровидение. Украина", передает RegioNews.
Певица Jerry Heil вернется на Евровидение. На этот раз в роли спикера от Украины. Артистка будет объявлять баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в швейцарском Базеле. Следует отметить, что певица очень хорошо знакома европейцам, поскольку в прошлом году в дуэте Alyona Alyona получила третье место на конкурсе.
Напомним, что Украина будет представлять группу Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале 13 мая они выступят под номером 5. Ранее ребята говорили, что они не следят за рейтингами букмекеров.
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