Евровидение-2025: букмекеры обновили прогноз – на каком месте в рейтинге Украина
Уже в мае состоится песенный конкурс Евровидения. Букмекеры снова обновили свои прогнозы на победителя
Об этом сообщается на портале eurovisionworld, передает RegioNews.
В таблице букмекеров Украина теперь занимает чуть более низкую строчку, чем раньше. Если до прошлого месяца прогнозировали Украине 9 место, то теперь — это 13 место.
На первом месте Швеция. По мнению букмекеров, именно KAJ с песней "Bara bada bastu" станут победителями в этом году. Если это произойдет, то это будет уже седьмая победа для Швеции за историю конкурса.
Напомним, Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале, который состоится уже 13 мая, ребята выступят под 5 номером.
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