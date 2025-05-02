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Представители Украины на Евровидение признались, что не учитывают ставки букмекеров. Они отметили, что артистам нет смысла обращать на это внимание

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

Уже скоро состоится песенный конкурс Евровидения. Букмекеры активно делают ставки, пытаясь угадать победителя. Представители Украины, группа Ziferblat, признались, что не обращают внимания на рейтинги букмекеров.

По словам музыкантов, букмекеры – "это пальцем в небо". Журналисты обращают внимание на прогнозы, но артистам на это смотреть нет смысла.

"Мы в этом году презентуем, возможно, сложное с первого раза для восприятия, но для этого есть номер, время для Евровидения. Все будет нормально", - говорит Валентин Лещинский.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2025 в Базеле (Швейцария) состоится уже 13 мая. Группа Ziferblat будет выступать под номером 5. Они будут представлять Украину с песней Bird of Pray.