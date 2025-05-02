13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 04:50

"Букмекеры - это пальцем в небо": участники группы Ziferblat признались, что не обращают внимания на рейтинги Евровидения

02 мая 2025, 04:50
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Представители Украины на Евровидение признались, что не учитывают ставки букмекеров. Они отметили, что артистам нет смысла обращать на это внимание

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

Уже скоро состоится песенный конкурс Евровидения. Букмекеры активно делают ставки, пытаясь угадать победителя. Представители Украины, группа Ziferblat, признались, что не обращают внимания на рейтинги букмекеров.

По словам музыкантов, букмекеры – "это пальцем в небо". Журналисты обращают внимание на прогнозы, но артистам на это смотреть нет смысла.

"Мы в этом году презентуем, возможно, сложное с первого раза для восприятия, но для этого есть номер, время для Евровидения. Все будет нормально", - говорит Валентин Лещинский.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2025 в Базеле (Швейцария) состоится уже 13 мая. Группа Ziferblat будет выступать под номером 5. Они будут представлять Украину с песней Bird of Pray.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Евровидение музыка
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
В Кировоградской области задержали браконьера с уловом более чем на 6,5 млн грн
02 мая 2025, 06:11
В Херсоне 2-летний малыш выпал из окна многоэтажки: мать забрала сына и заперлась в квартире
02 мая 2025, 05:45
Воины ГУР ликвидировали более 70 российских оккупантов: кадры уничтожения
02 мая 2025, 05:20
В Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор
02 мая 2025, 05:05
Пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Харьковском и Сумском направлениях
02 мая 2025, 04:36
Снимал порно и отправлял ребенку: в Одесской области задержали 22-летнего парня
02 мая 2025, 04:01
В Украине изменилась стоимость огурцов: сколько теперь платить за килограмм
02 мая 2025, 03:45
На Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию
02 мая 2025, 03:26
За месяц РФ применила против Украины более 5 тысяч КАБов
02 мая 2025, 03:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »