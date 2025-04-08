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Победители прошлогоднего Евровидения Nemo высказались о заявке от Украины. Оказалось, что они в восторге от песни украинской группы

Такое видео появилось на фан-странице украинской группы, передает RegioNews.

Одна из поклонниц Ziferblat Эшли встретилась за границей с Nemo. Артисты поддержали украинских музыкантов. Они также сказали, что им очень нравится песня Bird of Pray.

"Я люблю вашу песню и желаю вам лучше провести время на Евровидении. Наверное, скоро увидимся", - сказали Nemo.

Следует отметить, что первый полуфинал Евровидения пройдет уже 13 мая. Известно, что Украина будет выступать под 5-м номером. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.