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Об этом участники группы Ziferblat рассказали в интервью "Уикенд новой музыки", передает RegioNews.

Музыканты напомнили, что в этом году на европейском песенном конкурсе будет действовать новый кодекс, запрещающий политические высказывания. Однако, отметили артисты, вне конкурса они смогут говорить важные вещи. В частности, птичка, о которой они поют в своей песне, – это символ перемен и надежд.

"Главный месседж, который нужно говорить, — о том, что нам необходима поддержка, чтобы о нас не забывали. И мы должны не проговаривать его через песню, а делать это вживую — через интервью и взаимодействие с другими участниками. Потому что песня, в первую очередь, воспринимается как просто художественное произведение, и люди, смотрящие конкурс по телевизору, не особо прибегают к деталям того, что там в ней происходит. Главное — это то, что ты говоришь вне своего пения", - говорят артисты.

Напомним, что Ziferblat представят Украину на Евровидении с песней Bird of Pray. В первом полуфинале, который состоится 13 мая, украинская группа будет выступать под 5 номером.