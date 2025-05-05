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05 травня 2025, 23:25

Співачка Jerry Heil повернеться на Євробачення - що відомо

05 травня 2025, 23:25
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Фото: YouTube
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Українська співачка Jerry Heil знову візьме участь на Євробаченні. Але це буде не так як минулого року

Про це повідомляє "Євробачення. Україна", передає RegioNews.

Співачка Jerry Heil повернеться на Євробачення. На цей раз у ролі речниці від України. Артистка буде оголошуватиме бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у швейцарському Базелі. Слід зазначити, що співачка дуже добре знайома європейцям, оскільки минулого року в дуеті з Alyona Alyona, здобула третє місце на конкурсі.

Нагадаємо, що Україна представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У першому півфіналі 13 травня вони виступатимуть під номером 5. Раніше хлопці казали, що вони не стежать за рейтингами букмекерів.

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