Євробачення-2025: букмекери оновили прогноз - на якому місці в рейтингу Україна
Уже в травні відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Букмекери знову оновили свої прогнози на переможця
Про це повідомляється на порталі eurovisionworld, передає RegioNews.
У таблиці букмекерів Україна тепер займає трохи нижчу сходинку, аніж раніше. Якщо до минулого місяця прогнозували Україні 9 місце, то тепер — це 13 сходинка.
На першому місці Швеція. На думку букмекерів, саме KAJ з піснею "Bara bada bastu" стануть переможцями цьогоріч. Якщо це так станеться, то це буде вже сьома перемога для Швеції за історію конкурсу.
Нагадаємо, Україну представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У першому півфіналі, який відбудеться вже 13 травня, хлопці виступатимуть під 5 номером.
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