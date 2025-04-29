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Уже в травні відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Букмекери знову оновили свої прогнози на переможця

Про це повідомляється на порталі eurovisionworld, передає RegioNews.

У таблиці букмекерів Україна тепер займає трохи нижчу сходинку, аніж раніше. Якщо до минулого місяця прогнозували Україні 9 місце, то тепер — це 13 сходинка.

На першому місці Швеція. На думку букмекерів, саме KAJ з піснею "Bara bada bastu" стануть переможцями цьогоріч. Якщо це так станеться, то це буде вже сьома перемога для Швеції за історію конкурсу.

Нагадаємо, Україну представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У першому півфіналі, який відбудеться вже 13 травня, хлопці виступатимуть під 5 номером.