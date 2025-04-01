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Известный продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал шансы Ziferblat на Евровидении. По мнению эксперта, песня слишком сложна для зрителей конкурса

Об этом продюсер рассказал в интервью Янине Соколовой, передает RegioNews.

По словам Игоря Кондратюка, структура песни Bird of Pray, с которой украинская группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении 2025, затруднена, чтобы стать хитом. Поэтому, подчеркнул Кондратюк, ему сложно оценить шанс победы украинской группы на конкурсе.

"Там несколько раз меняется темп, несколько раз там какие-то бриджи. Она интересна с точки зрения музыкального, и они – ребята неплохие. Но я буду удивлен, если они поднимутся высоко", – отметил Кондратюк.

При этом он добавил, что надеется, что зрители проголосуют за Украину, потому что они просто поддерживают нашу страну.

Следует напомнить, что Евровидение состоится в Базеле (Швейцария) с 13 по 17 мая. Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Букмекеры ставят украинскую группу в лучшую 10.