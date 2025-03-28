Под каким номером выступит Украина на Евровидении: результаты жеребьевки
Стало известно, под каким номером в первом полуфинале выступит Украина. Следует отметить, что только десять полуфиналистов выйдет в финал
Об этом сообщает "Евровидение Украина", передает RegioNews.
Украинская группа Ziferblat получила свой порядковый номер на первый полуфинал Евровидения. Наши ребята выступят под номером пять.
"Сегодня объявили порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2025. Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5", – говорится в сообщении.
Напомним, первый полуфинал Евровидения состоится уже 15 мая. Уже 17 мая ожидается финал конкурса в Базеле (Швейцария). Украину представит Ziferblat с песней Birds of Pray.
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