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16 апреля 2021, 15:20 144

На Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат, - врач

16 апреля 2021, 15:20 144
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Им предлагали подписать соответствующие заявления
Им предлагали подписать соответствующие заявления
Фото из открытых источников
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Врач-инфекционистка Черновицкой облбольницы заявила, что после официального распоряжения Минздрава страховать медиков, на местах врачей заставляли подписывать заявления на разрешение высчитывать цену страховки из зарплаты.

Об этом сказала черновицкая врач Ольга Кобевко в программе "Прямым текстом с Юрием Луценко”, передает RegioNews.

Из Киева пришло указание, что якобы каждого медика, который работает в "красной зоне", должны были застраховать. Но на местах наши руководители заведений сделали такое заявление распечатанное, где каждый должен был подписаться, и там было написано: я, такая-то, - например, я, врач Кобевко Ольга Петровна, - позволяю добровольно с моей заработной платы высчитать цену страховки... - сказала врач в эфире.

Она добавила, что отказалась, но кое-кто подписал, потому что "были даже угрозы об увольнении тем, кто не будет страховаться этой страховкой".

Кстати, я передала эти материалы лично господину Степанову и Ляшко, но реакции нет, - сказала Ольга Кобевко.

Как сообщалось, за первый месяц 2021 года медики получили почти 300 тысяч гривен COVID-выплат. Ежемесячные страховые выплаты получают 16 медиков, которые имеют степень потери трудоспособности от 5% до 80%.

Ранее сообщалось, что государство будет пожизненно выплачивать средства шестерым медикам, которые переболели COVID-19. Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

COVID-19 страхование медики зарплаты Буковина Врач

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