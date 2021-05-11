Стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные

Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом

Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом

Фото: из открытых источников

В Украине с 1 июня начнется процесс внедрения электронных больничных в пилотном формате.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, передает RegioNews.

Известно, что тестирование электронных больничных будут проводить в 200 больницах по всей территории Украины.

На совещании также говорилось о том, что в полном объеме это нововведение заработает уже с 1 сентября 2021 года.

Е-больничный смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что до введения электронных больничных остался один нормативный документ.