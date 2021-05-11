Стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные
Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом
Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом
В Украине с 1 июня начнется процесс внедрения электронных больничных в пилотном формате.
Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, передает RegioNews.
Известно, что тестирование электронных больничных будут проводить в 200 больницах по всей территории Украины.
На совещании также говорилось о том, что в полном объеме это нововведение заработает уже с 1 сентября 2021 года.
Е-больничный смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения.
Напомним, ранее сообщалось, что до введения электронных больничных остался один нормативный документ.
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