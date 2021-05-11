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11 мая 2021, 16:34 8

Стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные

11 мая 2021, 16:34 8
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Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом
Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом
Фото: из открытых источников
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В Украине с 1 июня начнется процесс внедрения электронных больничных в пилотном формате.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, передает RegioNews.

Известно, что тестирование электронных больничных будут проводить в 200 больницах по всей территории Украины.

На совещании также говорилось о том, что в полном объеме это нововведение заработает уже с 1 сентября 2021 года.

Е-больничный смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что до введения электронных больничных остался один нормативный документ.

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