В Одесской больнице разоблачили коррупционную схему: чиновники брали деньги за "бесплатные" операции

Организатора "схемы" задержали в помещении медучреждения при получении $11 тысяч от пациента

Организатора "схемы" задержали в помещении медучреждения при получении $11 тысяч от пациента

Фото: СБУ

СБУ заявляет, что разоблачила коррупционную схему к которой причастны должностные лица Одесской областной больницы. По информации правоохранителей, стоимость "услуг" участников коррупционной схемы составляла до 500 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным досудебного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения.

Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Так, согласно законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства.

Установлено, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в "схеме". Размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных, и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения во время получения $11 тысяч от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных", - сообщили оперативники.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки. Новый орган получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью перестали функционировать в 2016 году.