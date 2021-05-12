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12 мая 2021, 18:36 647

Медсестры в свой профессиональный праздник передали министру Степанову список проблемных вопросов

12 мая 2021, 18:36 647
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Медработницы пришли под здание Минздрава
Медработницы пришли под здание Минздрава
Фото Укринформ
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українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с медсестрами, которые пришли под здание министерства, и получил от них список проблемных для профессии вопросов.

Как передает Укринформ, об этом Степанов сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Медсестры, пришедшие под здание Министерства здравоохранения, сетовали на низкую оплату труда, имели вопросы по выплате надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, по расследованию случаев инфицирования. Список проблемных вопросов участницы встречи передали министру.

Поговорили в доверительной и даже дружеской атмосфере. Целиком на стороне наших медиков и разделяю их переживания. Заработные платы в медицинской сфере нужно поднимать до приемлемого и конкурентного уровня, - написал Степанов.

Он отметил, что зарплата врача должна составлять не менее 23 тыс. гривен, среднего медицинского персонала – 17 тыс. гривен, а младшего – 12 тыс. гривен.

Во время встречи медсестры выразили готовность сотрудничать с Минздравом при решении проблемных вопросов.

Как сообщалось, в конце прошлого года премьер обещал, что зарплаты учителей и медиков в следующем году вырастут на четверть. Глава правительства обещал, что расходы на медицину в 2021 году будут рекордными.

В апреле стало известно, что на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат. Им предлагали подписать соответствующие заявления.

зарплаты министр Минздрав медики Максим Степанов

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