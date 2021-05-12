В Минздраве сообщили, сколько зафиксировали побочных реакций от COVID-вакцинации

Всего с начала вакцинации было проведено 884 547 прививок

Всего с начала вакцинации было проведено 884 547 прививок

Фото: из открытых источников

По состоянию на 11 мая побочные реакции на вакцинирование от коронавируса в Украине зафиксировали в 1279 привитых, что составляет менее 1% от общего количества прививок.

Как передает RegioNews, об этом сообщили "Украинской правде" в Минздраве.

Неблагоприятные события после иммунизации, включая побочные эффекты, зафиксировали в 0,14% от общего количества прививок. Из них 1207 случаев несерьезные, еще 72 – серьезными. Всего с начала вакцинации было проведено 884 547 прививок", - говорится в сообщении.

Так, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и серьезных 56 случаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть от общего количества всех сообщений. Прививок этим препаратом было проведено больше всего - 481 864.

Еще у 7 человек были зафиксированы побочные эффекты после вакцинации препаратом "CoronaVac", из них у 4 - серьезные случаи. Такое же количество НППІ насчитали после введения вакцины "Comirnaty" производства компании Pfizer. Вакцину CoronaVac ввели 72 269 лицам, "Comirnaty" - 53 311.

После вакцинации препаратом "AstraZenecа" насчитали 168 человек с легкими побочными эффектами и еще 9 серьезных случаев неблагоприятных событий после иммунизации. Препаратом AstraZeneca вакцинировали 275 177 граждан.

Однако в Минздраве не сообщили о количестве зарегистрированных летальных исходов среди лиц, умерших в течение 30 дней после введения препарата. Кроме того, каждый серьезный случай расследуется в соответствии с утвержденным порядком.

Напомним, ранее в Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию от коронавируса.