Дело Гандзюк: меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля

Так исключается давление на следствие и свидетелей

Так исключается давление на следствие и свидетелей

Фото: Суспильне

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

По мнению адвокатки потерпевшей стороны Евгении Закревской, изменение или ослабление меры пресечения хотя бы одному из подозреваемых сделало бы невозможным рассмотрение дела из-за их вероятных попыток воздействия на следствие и свидетелей.

Я считаю что это единственная возможность довести это дело до приговора, иначе если будет изменение меры пресечения есть риски, – отметила Закревская.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания подчеркнул, что такая мера не позволит его подзащитному скрываться, а содержание под стражей в этом случае является необоснованным.

Как сообщил Алексей Левин во время заседания, после того, как он переболел COVID-19, ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Адвокат Владислава Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. По словам стороны защиты, Мангер был под залогом, не нарушал закон, поэтому содержать его под стражей необоснованно.

Кроме того, на заседании допросили следователя СБУ Максима Саенко, о чем в прошлом заседании ходатайствовал подозреваемый Владислав Мангер. Саенко сообщил, что ему не известно о попытках давления на свидетелей со стороны Владислава Мангера, что сторона защиты трактовала как доказательство отсутствия вины своего подзащитного.

Как сообщалось, в феврале в деле Гандзюк суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, 27 апреля прошлого года Офис генпрокурора заявил: Катю Гандзюк заказал Мангер.

Ранее, 17 марта суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина.