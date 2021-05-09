На Закарпатье задержали преступника, которого разыскивает Интерпол

Гражданина Румынии подозревают в убийстве, совершенном в Германии

Гражданина Румынии подозревают в убийстве, совершенном в Германии

Фото: МВД Украины

Об этом сообщили в МВД Украины, пишет RegioNews.

Вечером 8 мая в пункте пропуска "Солотвино" военнослужащие Мукачевского пограничного отряда задержали 51-летнего гражданина Румынии, который направлялся в Украину и находился в международном розыске. Во время проверки документов у указанного гражданина произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Об этом пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Выяснилось, что иностранца уже более полугода разыскивают правоохранители Германии по подозрению в совершении убийства. Преступник передан сотрудникам Национальной полиции

Напомним, на Ровенщине 17-летний парень убил почтальона, чтобы украсть у нее пенсию, которую она разносила в деревне.