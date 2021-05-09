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09 мая 2021, 14:30 5

На Закарпатье задержали преступника, которого разыскивает Интерпол

09 мая 2021, 14:30 5
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Гражданина Румынии подозревают в убийстве, совершенном в Германии
Гражданина Румынии подозревают в убийстве, совершенном в Германии
Фото: МВД Украины
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Преступника, которого разыскивал Интерпол, задержали пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщили в МВД Украины, пишет RegioNews.

Вечером 8 мая в пункте пропуска "Солотвино" военнослужащие Мукачевского пограничного отряда задержали 51-летнего гражданина Румынии, который направлялся в Украину и находился в международном розыске. Во время проверки документов у указанного гражданина произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Об этом пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Выяснилось, что иностранца уже более полугода разыскивают правоохранители Германии по подозрению в совершении убийства. Преступник передан сотрудникам Национальной полиции

Напомним, на Ровенщине 17-летний парень убил почтальона, чтобы украсть у нее пенсию, которую она разносила в деревне.

Закарпатье Мукачево Интерпол пограничники задержание убийство

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