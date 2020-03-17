Суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк
Об этом со ссылкой на hromadske передает RegioNews.
Отмечается, что Левина арестовали до 2 апреля, его отправили в изолятор временного содержания.
Из-за того, что досудебное следствие заканчивается 2 апреля, суд не смог заключить Левина на более долгий срок.
Как сообщалось ранее, из Болгарии в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд Бургаса (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина для привлечения к уголовной ответственности.
Прошли новые обыски, объявлены новые подозрения. Прокуратура совместно с СБУ объявила новые подозрения четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в том числе ее руководителю, експомощнику нардепа Игорю Павловскому.
Защита Левина обжалует решение об экстрадиции. Адвокаты Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк, обжалуют решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину.
Одного из фигурантов дела Гандзюк могут выпустить на свободу. Фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда его госпитализировали прямо из зала.
В Болгарии суд разрешил экстрадировать фигуранта дела Гандзюк. Бургасский окружной суд разрешил экстрадицию в Украину фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.
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