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06 мая 2021, 14:54 514

На Тернопольщине задержали чиновника Госпотребслужбы на взятке

06 мая 2021, 14:54 514
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Он требовал от предпринимателя 1000 долларов за невмешательство в бизнес
Он требовал от предпринимателя 1000 долларов за невмешательство в бизнес
Фото: Нацполиция
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На Тернопольщине полиция задержала на взятке руководителя отдела облуправления Госпотребслужбы. Теперь должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

1000 долларов предоставил предприниматель начальнику отдела облуправления Госпотребслужбы, чтобы тот не вмешивался в его бизнес", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе одного из руководителей концерна "Военторгсервис" задержали на взятке в $40 тысяч.

взятка полиция правоохранители Тернопольская область Госпотребслужба

 
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