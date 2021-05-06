На Тернопольщине задержали чиновника Госпотребслужбы на взятке

Он требовал от предпринимателя 1000 долларов за невмешательство в бизнес

Он требовал от предпринимателя 1000 долларов за невмешательство в бизнес

Фото: Нацполиция

На Тернопольщине полиция задержала на взятке руководителя отдела облуправления Госпотребслужбы. Теперь должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

1000 долларов предоставил предприниматель начальнику отдела облуправления Госпотребслужбы, чтобы тот не вмешивался в его бизнес", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе одного из руководителей концерна "Военторгсервис" задержали на взятке в $40 тысяч.