Во Львовской области протестуют горняки шахты " Степная"
Две смены шахтеров прекратили работу
Две смены шахтеров прекратили работу
На Львовщине горняки 1 и 4 смены шахты "Степная" остановили работу. Они объявили забастовку с требованием выплатить им зарплату и погасить долги.
Об этом сообщают "Шахтеры Червонограда" в Facebook, передает RegioNews.
Горняки требуют погасить 285 млн грн задолженности по заработной плате.
Еще вчера горняки Львовщины предупреждали, что готовы к радикальным действиям в случае, если с ними не рассчитаются по зарплатным долгам. Зарплатная задолженность перед работниками ГП "Львовуголь" достигла критических 285 млн грн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.
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