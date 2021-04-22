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22 апреля 2021, 13:36 189

Во Львовской области протестуют горняки шахты " Степная"

22 апреля 2021, 13:36 189
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Две смены шахтеров прекратили работу
Две смены шахтеров прекратили работу
Фото: Facebook
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На Львовщине горняки 1 и 4 смены шахты "Степная" остановили работу. Они объявили забастовку с требованием выплатить им зарплату и погасить долги.

Об этом сообщают "Шахтеры Червонограда" в Facebook, передает RegioNews.

Горняки требуют погасить 285 млн грн задолженности по заработной плате.

Еще вчера горняки Львовщины предупреждали, что готовы к радикальным действиям в случае, если с ними не рассчитаются по зарплатным долгам. Зарплатная задолженность перед работниками ГП "Львовуголь" достигла критических 285 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.

долги шахтеры деньги протесты Львовская область

 
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