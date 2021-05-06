На Львовщине задержали женщину, которая продавала фейковые справки о COVID-19

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Фото: из открытых источников

На Львовщине в Золочевском районе 35-летняя женщина подделывала и продавала справки от имени медицинских учреждений о прохождении тестирования на Covid-19. Следователи сообщили ей о подозрении.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области. "Заказчики" этих справок не проходили никаких обследований и не сдавали биоматериал на исследование. Стоимость поддельной "справки" составляла 500 гривен", - сообщили в полиции. Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, грозящее подозреваемой-лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается. Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт.

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