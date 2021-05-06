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06 мая 2021, 18:42 2165

Полтавщина выходит из "красной" зоны: глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать

06 мая 2021, 18:42 2165
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По состоянию на 6 мая в области выполнены все предпосылки для выхода из "красной" зоны
По состоянию на 6 мая в области выполнены все предпосылки для выхода из "красной" зоны
Фото: adm-pl.gov.ua
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Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Полтавской области с 7 мая отменяется "красная" зона карантина и будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поддержала предложение ОГА и приняла соответствующее решение.

В течение последнего месяца почти вполовину снизился уровень госпитализации, а загрузка коек уже длительное время не превышает 50%. Это означает, что все меньше людей трудно болеют ковид. Усиленный адаптивный карантин сработал", - рассказал Олег Синегубов.

Также состоялось заседание Полтавской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Синегубов сказал, что дополнительные ограничения не вводятся, а только вносятся определенные постановлением Правительства №1236, и их необходимо неукоснительно соблюдать.

Олег Синегубов рассказал, что на Полтавщине заработают ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина от 09.12.2020 №1236:

  • запрещается пребывание в общественных местах и ​​транспорте без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • нельзя самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
  • запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека в 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50 мест в каждом отдельном зале;
  • кинотеатры и учреждения культуры должны заполнять половину мест в залах;
  • в транспорте можно занимать только сидячие места;
  • не разрешено проводить дискотеки, банкеты и праздничные мероприятия;
  • заведения питания могут принимать с 7 утра до 24 часов, но люди должны сидеть за столами максимум по четыре, а расстояние между столами два метра;
  • во всех учреждениях должна быть маркировка для соблюдения дистанции в 1,5 метра, работники должны быть обеспечены масками.

Напомним, 5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

6 мая стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.

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