Полтавщина выходит из "красной" зоны: глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать

По состоянию на 6 мая в области выполнены все предпосылки для выхода из "красной" зоны

По состоянию на 6 мая в области выполнены все предпосылки для выхода из "красной" зоны

Фото: adm-pl.gov.ua

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Полтавской области с 7 мая отменяется "красная" зона карантина и будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает RegioNews. По его словам, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поддержала предложение ОГА и приняла соответствующее решение. В течение последнего месяца почти вполовину снизился уровень госпитализации, а загрузка коек уже длительное время не превышает 50%. Это означает, что все меньше людей трудно болеют ковид. Усиленный адаптивный карантин сработал", - рассказал Олег Синегубов. Также состоялось заседание Полтавской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Синегубов сказал, что дополнительные ограничения не вводятся, а только вносятся определенные постановлением Правительства №1236, и их необходимо неукоснительно соблюдать. Олег Синегубов рассказал, что на Полтавщине заработают ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина от 09.12.2020 №1236: запрещается пребывание в общественных местах и ​​транспорте без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

нельзя самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека в 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50 мест в каждом отдельном зале;

кинотеатры и учреждения культуры должны заполнять половину мест в залах;

в транспорте можно занимать только сидячие места;

не разрешено проводить дискотеки, банкеты и праздничные мероприятия;

заведения питания могут принимать с 7 утра до 24 часов, но люди должны сидеть за столами максимум по четыре, а расстояние между столами два метра;

во всех учреждениях должна быть маркировка для соблюдения дистанции в 1,5 метра, работники должны быть обеспечены масками. Напомним, 5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону. 6 мая стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.

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