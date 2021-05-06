08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
18:47  06 мая
ЦИК ищет оптимальное решение для установления результатов выборов на 87 округе
18:59  06 мая
В зоне ООС за сутки 6 обстрелов, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
06 мая 2021, 19:52 910

В мае Украина получит полмиллиона доз вакцины Pfizer - Степанов

06 мая 2021, 19:52 910
Читайте також українською мовою
Всего власти обещают поставку 10 млн доз этого препарата
Всего власти обещают поставку 10 млн доз этого препарата
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украину до 20 мая должны прибыть около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы ожидаем Pfizer в мае. Мы ожидаем поставки до 20 мая. Должны прийти до 500 тысяч доз вакцины", - сказал Степанов.

Он добавил, что также в этом месяце должны поступить в нашу страну партии вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute. Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявлял, что задолженные Украине 3 млн доз ковидных вакцин поступят до конца мая.

коронавирус вакцина Минздрав Максим Степанов Pfizer

Полтавщина выходит из "красной" зоны: глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать
06 мая 2021, 18:42
Задолженные Украине 3 млн доз ковидных вакцин поступят до конца мая - Степанов
06 мая 2021, 18:21
В Киеве за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом
06 мая 2021, 17:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram