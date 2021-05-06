В мае Украина получит полмиллиона доз вакцины Pfizer - Степанов

Всего власти обещают поставку 10 млн доз этого препарата

Всего власти обещают поставку 10 млн доз этого препарата

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В Украину до 20 мая должны прибыть около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы ожидаем Pfizer в мае. Мы ожидаем поставки до 20 мая. Должны прийти до 500 тысяч доз вакцины", - сказал Степанов.

Он добавил, что также в этом месяце должны поступить в нашу страну партии вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute. Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявлял, что задолженные Украине 3 млн доз ковидных вакцин поступят до конца мая.