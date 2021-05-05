В Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону

Две области переведут в "желтую", и одну - в "оранжевую" зону карантина

Две области переведут в "желтую", и одну - в "оранжевую" зону карантина

Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 мая Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания решила вывести из "красной" зоны карантина Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал Немчинов.

Он добавил, что на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

На территории Черниговской области решили установить "оранжевую" зону карантина.

Напомним, 4 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону.

В Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая действуют ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

Также во время совещания у Зеленского 5 мая говорилось, что "красную" зону могут отменить еще в трех областях.