В Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону
Сегодня, 5 мая Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания решила вывести из "красной" зоны карантина Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал Немчинов.
Он добавил, что на территории Харьковской и Хмельницкой областей будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
На территории Черниговской области решили установить "оранжевую" зону карантина.
Напомним, 4 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону.
В Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая действуют ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.
Также во время совещания у Зеленского 5 мая говорилось, что "красную" зону могут отменить еще в трех областях.