В Киеве за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом

Если за 4 мая обнаружили всего 143 заболевших, то за 5 мая - уже 622

Если за 4 мая обнаружили всего 143 заболевших, то за 5 мая - уже 622

Фото из открытых источников

В Киеве за минувшие сутки, 5 мая, зафиксировали 622 новых случая инфицирования коронавирусом, умерли — 23 человека. В то же время выздоровело-704 человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает RegioNews. По его словам, всего за период пандемии в городе уже 197 357 подтвержденных случаев заболевания, летальных исходов – 4720, преодолели недуг — 125 315 жителей столицы. В частности, заболели: - 339 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 254 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет; - 17 девочек от трех месяцев до 15 лет и 12 мальчиков от пяти дней до 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 90 больных COVID-19 и 182 пациенты с подозрением на коронавирус и пневмониями. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 147, в Святошинском – 100 и Дарницком районе – 99. 4 мая в Киеве обнаружили 143 инфицированных коронавирусом. Умерли 16 человек. Как сообщалось, на следующей неделе Украина может полностью выйти из "красной" зоны карантина. В этой зоне сейчас находятся Сумская, Полтавская и Запорожская области. Впоследствии стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной” зоны карантина. В этих областях будет действовать "желтая” зона эпидемической опасности.

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