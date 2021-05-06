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06 мая 2021, 15:30 12

Украина планирует запустить COVID-сертификат к июлю

06 мая 2021, 15:30 12
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Он должен стать дополнительным стимулом не заниматься самолечением
Он должен стать дополнительным стимулом не заниматься самолечением
Фото из открытых источников
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"Ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса, в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить до 1 июля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Минздрав и Минцифры прорабатывают внедрение "ковидных сертификатов” — это рабочее название внутреннего документа, который будет содержать данные о вакцинации, о сделанных отрицательных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель — свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия”.

До внедрения "ковидных сертификатов" украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует, - добавили в Минздраве.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что "документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может заработать уже с 1 июля".

Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в "ковидные сертификаты" в европейских странах, вокруг чего продолжается дискуссия. Мое видение — нам надо давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС, — цитирует министра пресс-служба.

По словам Максима Степанова, запуск внутреннего "ковидного сертификата” будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на COVID-19 при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Как вы знаете, у нас есть проблема самолечения. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем — болели они на COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если будет внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов — это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением, — считает министр.

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Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Thursday, May 6, 2021

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