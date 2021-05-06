В Украине прививку от коронавируса получили почти 784 тысячи человек

Среди лидеров по вакцинации - Киев и Днепропетровская область

Среди лидеров по вакцинации - Киев и Днепропетровская область

Фото: из открытых источников

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 783 812 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Степанова.

Так, в течение минувших суток, впервые вакцину вкололи 24 494 людям. Лидеры по вакцинации Киев (5 608), Днепропетровская (2 583) и Киевская области (1886). Меньше всего прививали - в Полтавской (72), Волынской (196) и Черновицкой областях (313).

При этом завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 419 человек.

За последнее время больше всего людей привили 29 апреля. Тогда первую дозу вакцины получили 73 256 украинцев, вторую - 120.

Ранее сообщалось, Минздрав удалил данные публичных лиц, которые записались на COVID-вакцинацию. Ранее в Украине отменили вакцинацию вне очереди остаточными дозами вакцины.