Завтра Украина получит еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac - Степанов

Первую партию этого препарата Украины получила 13 апреля

Первую партию этого препарата Украины получила 13 апреля

Фото: из открытых источников

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет дополнительная партия из 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов.

Напомним, 12 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы.