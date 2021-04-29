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29 апреля 2021, 20:35 15

Завтра Украина получит еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac - Степанов

29 апреля 2021, 20:35 15
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Первую партию этого препарата Украины получила 13 апреля
Фото: из открытых источников
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В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет дополнительная партия из 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов.

Напомним, 12 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы.

вакцина коронавирус Минздрав Максим Степанов вакцинация

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