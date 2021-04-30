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30 апреля 2021, 09:42 5

В Украине за сутки вторую дозу вакцины получили 120 человек

30 апреля 2021, 09:42 5
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Больше всего прививок сделали в Киеве
Больше всего прививок сделали в Киеве
Фото: из открытых источников
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На протяжении 29 апреля в Украине сделали 73376 прививок против коронавируса, а еще 120 человек получили вторую дозу вакцины.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, в стране против COVID привито 702 440 человек. Первую дозу вакцины получили 702 438 человек, обе дозы – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок 29 апреля сделали в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях.

Меньше всего - в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Всего работали 306 мобильных бригад по иммунизации и 2 069 прививочных пунктов.

Напомним, в Минздраве рассказали о COVID-вакцинах, над производством которых работают в Украине.

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