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В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
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30 апреля 2021, 08:59 6

В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19

30 апреля 2021, 08:59 6
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Больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской области (1059)
Больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской области (1059)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 29 апреля COVID-19 диагностировали у 10 072 человек, зафиксировано 307 летальных случаев, госпитализировали 3 117 больных, 20 192 пациента выздоровели. Всего за сутки провели 90 101 тестирование на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 072 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 апреля. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 069 537 человек;
  • выздоровели - 1 655 525 человек;
  • летальных исходов - 44 085;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 418 779.

Напомним, в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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