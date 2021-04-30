В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской области (1059)

Больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской области (1059)

Фото: из открытых источников

В Украине за 29 апреля COVID-19 диагностировали у 10 072 человек, зафиксировано 307 летальных случаев, госпитализировали 3 117 больных, 20 192 пациента выздоровели. Всего за сутки провели 90 101 тестирование на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 072 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 апреля. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 069 537 человек;

выздоровели - 1 655 525 человек;

летальных исходов - 44 085;

проведено ПЦР-тестов - 9 418 779.

Напомним, в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.