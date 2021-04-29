Черновицкие учителя не получат зарплату в апреле

Не хватает помесячной субвенции из Министерства

Не хватает помесячной субвенции из Министерства

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в управлении образования Черновицкого горсовета, передает RegioNews со ссылкой на Черновицкий проминь.

Учителя должны были начать получать зарплату за апрель еще 26 апреля, но получат ее в лучшем случае 6 мая.

Руководитель управления образования Сергей Мартынюк отметил, что ситуация с задержкой зарплаты учителям длится уже 4 месяца и будет продолжаться еще до июля.

Помесячной субвенции, которую мы получаем из министерства, не хватает чтобы закрыть зарплату окончательно за апрель. Поэтому соответственно в первых числах мая, когда поступит майская субвенция, будет закрыто. Аванс люди получили вовремя.

К сожалению, в течение первого полугодия эта ситуация из месяца в месяц повторяется, вторую часть зарплаты они получат в первых числах мая. Обычно это 2-3 число, но поскольку в мае 5-е первый рабочий день, то соответственно где-то 6 - го числа получат, - рассказал Сергей Мартынюк.

Несмотря на то, что значительная часть средств на счетах есть, и не хватает малой части от общей суммы, зарплату выдавать все равно не будут, ведь, по мнению чиновника, если тем дать, а тем не дать, будет еще больше недоразумений среди учителей.

Как сообщалось, на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат, - врач. Им предлагали подписать соответствующие заявления.

Ранее сообщалось, что зарплата учителей в 2021 году вырастет, - замминистра финансов. На этот год в бюджете на образование предусмотрено больше, чем было в прошлом.