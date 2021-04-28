На сессии Сумского облсовета сегодня хотели выразить недоверие председателю ОГА

Также хотели снять первого зама главы облсовета, но оба плана не удались

Также хотели снять первого зама главы облсовета, но оба плана не удались

Фото Sumy.Today

Скандальная сессия Сумского облсовета сегодня не завершилась - в ней объявлен перерыв, а предложения о недоверии председателю ОГА и отставке первого заместителя председателя облсовета не поддержаны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные издания Данкор онлайн и Sumy.Today.

Вопрос "О выражении недоверия председателю Сумской ОГА Хоме В. В." инициировал первый заместитель руководителя фракции ОПЗЖ Николай Войтенко, но после выступления самого председателя ОГА предложил перенести его рассмотрение на следующую сессию, когда Василий Хома будет отчитываться перед депутатами. Депутаты согласились.

Тем временем фракция "Европейская солидарность" выступила с предложением об отставке первого заместителя председателя облсовета Александра Стрельченко от ОПЗЖ.

В результате тайного голосования нашлось лишь 32 голоса "за" при надобности 33.

В работе сессии объявлен перерыв.

Как сообщалось, вчера главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. Депутаты собрались на сессию для смены руководства областного совета.