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29 апреля 2021, 16:29 9

В Сумах митинговали медики одной из больниц из-за невыплаты "ковидных" средств

29 апреля 2021, 16:29 9
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На митинг вышли около двух десятков медработников
На митинг вышли около двух десятков медработников
Фото Суспильне.Сумы
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Медицинские работники Сумской больницы №4 вышли на митинг возле медучреждения с требованием к руководству больницы выплатить доплаты за работу с больными коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Сумы.

На митинг вышли более двух десятков работников больницы. Они рассказали, что в 2021 году не получали доплаты, которые гарантированы постановлением Кабинета министров №610. Ранее, по их словам, руководство больницы обещало такие доплаты.

Руководство больницы отсутствие доплат аргументировало тем, что договор с НСЗУ находится на этапе подписания, и больница имеет средства только на зарплаты медикам.

В Сумскую больницу №4 начали госпитализировать больных с коронавирусом с 30 сентября 2020 года.

Справка. Согласно постановлению правительства №610, принятому в июне 2020 года, устанавливаются доплаты медработникам, которые работают с больными коронавирусом: врачам - в размере 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием - 50% от минимальной заработной платы; младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы.

Как сообщалось, 26 апреля В Николаеве из-за "красной зоны" митинговали перевозчики: ворвались в горсовет. Они требовали разрешить им работать.

акции протеста митинг Сумы больница выплаты COVID-19

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