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18 апреля 2021, 14:57 177

На Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии

18 апреля 2021, 14:57 177
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Нелегалы пытались пересечь границу с Румынией
Нелегалы пытались пересечь границу с Румынией
Фото: Госпогранслужба Украины
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Нелегальных мигрантов, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, задержали военнослужащие Мукачевского отряда на Закарпатье.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.

Двух мужчин без документов пограничники отдела "Деловое" совместно с офицером оперативно-сыскного отдела задержали во время пересечения границы.

Задержанные сообщили, что они являются гражданами Индии, сейчас эта информация проверяется. Также пограничники выясняют законно иностранцы попали на территорию Украины и круг лиц, причастных к организации переправки нелегальных мигрантов.

На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотренное ч.2 ст.204-1 КУоАП. Дело вскоре будет направлено в суд, который и выбирает меру наказания правонарушителям.

Напомним, пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.

Закарпатье граница миграция Индия задержание

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