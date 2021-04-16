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16 апреля 2021, 12:49 260

Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники

16 апреля 2021, 12:49 260
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В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке
Фото: из открытых источников
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Решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия городские власти будут принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы. Относительно праздников, то карантин могут усилить, столичная власть готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", – сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что в Киеве динамики заболеваемости COVID остается сложной.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин.

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