Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники
Решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия городские власти будут принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы. Относительно праздников, то карантин могут усилить, столичная власть готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.
Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем", – сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что в Киеве динамики заболеваемости COVID остается сложной.
Напомним, в Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин.