Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники

В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке

В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке

Фото: из открытых источников

Решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия городские власти будут принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы. Относительно праздников, то карантин могут усилить, столичная власть готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

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