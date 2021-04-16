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16 апреля 2021, 17:45 6

У Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения

16 апреля 2021, 17:45 6
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Их просят проводить богослужения в режиме онлайн
Их просят проводить богослужения в режиме онлайн
Фото: КГГА
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Столичная власть обратилась в религиозных общин с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и организовать видеотрансляции.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриивского.

"Учитывая приближение праздников, городская власть обратилась к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет", – прокомментировал Мондрыивский.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительна.

"Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники.

Украина Киев КГГА Пасха Ограничение

 
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