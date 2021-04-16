Мэрия Одессы ушла на карантин из-за вспышки коронавируса
В Одессе из-за массового инфицирования сотрудников COVID-19 закрыли здание городского совета.
Соответствующее решение содержится в протоколе внеочередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета, состоявшемся 14 апреля, пишет RegioNews.
По результатам совещания решено ограничить доступ в служебные помещения почти всех сотрудников до 25 апреля. Исключение - заместители мэра и отдельные сотрудники, которые будут внесены в соответствующий список.
Кроме того, всех сотрудников, которые будут дежурить в мэрии с 19 по 25 апреля, протестируют на коронавирус.
Заседания исполкома, запланированное в апреле, состоится в ограниченном режиме с участием только членов исполнительного комитета. Отменен до 25 апреля все рабочие встречи и совещания в административном здании мэрии.
Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.
Напомним, на днях в городском совете Одессы зафиксировали вспышку коронавируса.