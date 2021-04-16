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16 апреля 2021, 15:50 165

Мэрия Одессы ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

16 апреля 2021, 15:50 165
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Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание
Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание
Фото из открытых источников
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В Одессе из-за массового инфицирования сотрудников COVID-19 закрыли здание городского совета.

Соответствующее решение содержится в протоколе внеочередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета, состоявшемся 14 апреля, пишет RegioNews.

По результатам совещания решено ограничить доступ в служебные помещения почти всех сотрудников до 25 апреля. Исключение - заместители мэра и отдельные сотрудники, которые будут внесены в соответствующий список.

Кроме того, всех сотрудников, которые будут дежурить в мэрии с 19 по 25 апреля, протестируют на коронавирус.

Заседания исполкома, запланированное в апреле, состоится в ограниченном режиме с участием только членов исполнительного комитета. Отменен до 25 апреля все рабочие встречи и совещания в административном здании мэрии.

Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.

Напомним, на днях в городском совете Одессы зафиксировали вспышку коронавируса.

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