Мэрия Одессы ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание

Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание

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Соответствующее решение содержится в протоколе внеочередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета, состоявшемся 14 апреля, пишет RegioNews.

По результатам совещания решено ограничить доступ в служебные помещения почти всех сотрудников до 25 апреля. Исключение - заместители мэра и отдельные сотрудники, которые будут внесены в соответствующий список.

Кроме того, всех сотрудников, которые будут дежурить в мэрии с 19 по 25 апреля, протестируют на коронавирус.

Заседания исполкома, запланированное в апреле, состоится в ограниченном режиме с участием только членов исполнительного комитета. Отменен до 25 апреля все рабочие встречи и совещания в административном здании мэрии.

Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.

Напомним, на днях в городском совете Одессы зафиксировали вспышку коронавируса.