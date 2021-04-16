В Винницкой области продлили карантин, но отменили некоторые ограничения
Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Винницкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение продлить карантин до 1 мая, однако ученикам выпускных 9 и 11 классов разрешили вернуться к учебе.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает RegioNews.
Ученики всех других классов будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы.
Также в области и дальше будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и на работу кинотеатров.
Однако культурным учреждениям, в том числе музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, таких как:
- обеспечение скрининга температуры у работников и посетителей заведений;
- дополнительное проветривание и дезинфекция помещений;
- обязательная санитарная обработка рук и пребывание в защитных масках;
- безусловное соблюдение нормы заполнения выставочных помещений (залов) из расчета не более пяти человек в одном зале заведения;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.
Напомним, Винничина с 3 апреля ужесточает карантин, новые ограничения действовали с 3 по 12 апреля.
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