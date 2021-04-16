В Винницкой области продлили карантин, но отменили некоторые ограничения

Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности

Регион находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности

Фото: из открытых источников

Винницкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение продлить карантин до 1 мая, однако ученикам выпускных 9 и 11 классов разрешили вернуться к учебе.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает RegioNews.

Ученики всех других классов будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы.

Также в области и дальше будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и на работу кинотеатров.

Однако культурным учреждениям, в том числе музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, таких как:

обеспечение скрининга температуры у работников и посетителей заведений;

дополнительное проветривание и дезинфекция помещений;

обязательная санитарная обработка рук и пребывание в защитных масках;

безусловное соблюдение нормы заполнения выставочных помещений (залов) из расчета не более пяти человек в одном зале заведения;

соблюдение социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

Напомним, Винничина с 3 апреля ужесточает карантин, новые ограничения действовали с 3 по 12 апреля.