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16 апреля 2021, 17:45 3

В Винницкой области продлили карантин, но отменили некоторые ограничения

16 апреля 2021, 17:45 3
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Фото: из открытых источников
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Винницкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение продлить карантин до 1 мая, однако ученикам выпускных 9 и 11 классов разрешили вернуться к учебе.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает RegioNews.

Ученики всех других классов будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы.

Также в области и дальше будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и на работу кинотеатров.

Однако культурным учреждениям, в том числе музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, таких как:

  • обеспечение скрининга температуры у работников и посетителей заведений;
  • дополнительное проветривание и дезинфекция помещений;
  • обязательная санитарная обработка рук и пребывание в защитных масках;
  • безусловное соблюдение нормы заполнения выставочных помещений (залов) из расчета не более пяти человек в одном зале заведения;
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

Напомним, Винничина с 3 апреля ужесточает карантин, новые ограничения действовали с 3 по 12 апреля.

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