В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху
Богослужения будут проводиться онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, область находится в "красной" зоне карантина
Богослужения будут проводиться онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, область находится в "красной" зоне карантина
На территории Запорожской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила посещение церквей и проведение религиозных собраний, в том числе на Пасху.
Об этом сообщается на сайте Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews.
Так, Департаменту культуры, туризма, национальностей и религий областной администрации и религиозным организациям области поручено полностью перевести религиозные церемонии, обряды и процессии в дистанционный формат.
Кроме того, департаменту и религиозным организациям поручили принять меры по максимальному ограничению посещения культовых зданий, других мест богослужений и религиозных собраний.
Напомним, у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения.
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