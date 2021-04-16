В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху

Богослужения будут проводиться онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, область находится в "красной" зоне карантина

Богослужения будут проводиться онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, область находится в "красной" зоне карантина

Фото: из открытых источников

На территории Запорожской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила посещение церквей и проведение религиозных собраний, в том числе на Пасху.

Об этом сообщается на сайте Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews. Так, Департаменту культуры, туризма, национальностей и религий областной администрации и религиозным организациям области поручено полностью перевести религиозные церемонии, обряды и процессии в дистанционный формат. Кроме того, департаменту и религиозным организациям поручили принять меры по максимальному ограничению посещения культовых зданий, других мест богослужений и религиозных собраний. Напомним, у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения.

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