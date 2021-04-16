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16 апреля 2021, 18:05 105

В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху

16 апреля 2021, 18:05 105
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Фото: из открытых источников
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На территории Запорожской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила посещение церквей и проведение религиозных собраний, в том числе на Пасху.

Об этом сообщается на сайте Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Так, Департаменту культуры, туризма, национальностей и религий областной администрации и религиозным организациям области поручено полностью перевести религиозные церемонии, обряды и процессии в дистанционный формат.

Кроме того, департаменту и религиозным организациям поручили принять меры по максимальному ограничению посещения культовых зданий, других мест богослужений и религиозных собраний.

Напомним, у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения.

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