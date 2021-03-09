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09 марта 2021, 20:56 8

ДТП в Польше: тела пяти погибших готовят к транспортировке в Украину

09 марта 2021, 20:56 8
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Транспортировка может начаться в среду
Транспортировка может начаться в среду
Фото из открытых источников
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Тела пятерых умерших в ДТП украинского автобуса на юге Польши готовят к отправке в Украину. Транспортировка тел трех женщин и двух мужчин в возрасте от 29-ти до 61-го года может начаться в среду.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду,- сообщил Павлюк.

Он проинформировал, что умершими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Они, в частности, являются жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Украинский дипломат также сообщил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Генкосул подтвердил факт инцидента относительно нежелания в одной из больниц лечить двух пострадавших в ДТП из-за отсутствия у них медицинской страховки. По его вмешательства проблему удалось решить и людям оказана помощь, проведены необходимые операции.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

ДТП авария Польша консульство медики

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