ДТП на Харьковщине: скончался еще один человек, полиция открыла производство

В результате аварии погибли двое людей 17 и 23 лет

В результате аварии погибли двое людей 17 и 23 лет

Фото: Нацполиция

В Харьковской области водитель микроавтобуса "Renault Trafic" не справился с управлением во время обгона и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте, еще одна из потерпевших, 23-летняя женщина, скончалась в реанимационном отделении больницы города Изюма.

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что 9 марта возле села Каменка в Изюмском районе Харьковской области микроавтобус Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся. Во время ДТП в транспорте находились девять человек.