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09 березня 2021, 20:56 8

ДТП в Польщі: тіла п’яти загиблих готують до транспортування в Україну

09 березня 2021, 20:56 8
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Транспортування може розпочатися в середу
Транспортування може розпочатися в середу
Фото з відкритих джерел
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Тіла п’ятьох померлих у ДТП українського автобуса на півдні Польщі готують до відправки в Україну. Транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків віком від 29-ти до 61-го року може розпочатися у середу.

Про це повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу,- повідомив Павлюк.

Він поінформував, що померлими є жінки 1960, 1967 та 1988 р.н., а також чоловіки 1968 та 1992 р.н. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.

Генкосул підтвердив факт інциденту щодо небажання в одній з лікарень лікувати двох постраждалих у ДТП через відсутність у них медичної страховки. За його втручання проблему вдалося вирішити і людям надано допомогу, проведено необхідні операції.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

ДТП аварія Польща консульство медики

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