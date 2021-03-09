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09 марта 2021, 09:42 23

На комбинате в Кривом Роге автомобиль столкнулся с поездом: есть пострадавшие

09 марта 2021, 09:42 23
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Трое пострадавших рабочих госпитализированы
Трое пострадавших рабочих госпитализированы
Фото: Facebook
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В результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге пострадало пятеро рабочих, трое из них госпитализированы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", - сказал Токовенко.

Он добавил, что трое работников были госпитализированы в городскую больницу №2.

Напомним, 7 марта в Виннице на переезде столкнулись поезд и легковушка.

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