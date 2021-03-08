ДТП украинского автобуса в Польше: родственники опознали тела четырех погибших
Родственники опознали тела четырех из пяти погибших в катастрофе пасажитського автобуса, которая произошла 6 марта в Подкарпатском воеводстве.
Об этом Укринформу сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает RegioNews.
По его словам, близкие родственники пятой жертвы ДТП вскоре прибудут в Перемышль для опознания.
Генконсул добавил, что врачи пока не планируют выписывать никого из 25 украинцев, находящихся в больницах Подкарпатского воеводства.
На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - сказал Павлюк.
Он отметил, что транспортировка тел погибших в Украину может начаться уже завтра, для этого ожидают на все подтверждающие документы от прокуратуры.
Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.
Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.
7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.
Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.