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21 февраля 2021, 11:20 169

В Дрогобыче из-за взрыва гранаты погибли два человека, одна женщина ранена

21 февраля 2021, 11:20 169
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Полиция открыла дело по статье умышленное убийство
Полиция открыла дело по статье умышленное убийство
Фото: Нацполиция
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В городе Дрогобыч Львовской области в результате взрыва гранаты два человека погибли, еще одна женщина получила тяжелое ранение.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 20 февраля около 19:30 возле подъезда одного из жилых домов по ул. Стрыйская, 103 Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, это была встреча знакомых.

Во время общения один из мужчин достал гранату, которая взорвалась у него в руках. В результате взрыва погибли двое мужчин 1980 и 1983 года рождения.

Тяжелые ранения получила женщина 1983 года рождения, она была госпитализирована в реанимационное отделение Дрогобычской городской больницы № 1. У нее диагностировали термические ожоги I-II степени лица и груди и осколочное ранение.

Полиция открыла дело по статье умышленное убийство. По факту взрыва и гибели людей проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве мужчина подорвал себя гранатой возле детсада. Смертельный взрыв прогремел на детской площадке.

Дрогобич Львовщина Львовская область взрыв Граната погибшие

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