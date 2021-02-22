Во Львове в результате пожара в квартире погибли двое людей
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Во Львове в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома погибли двое людей.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пишет RegioNews.
Согласно информации, пожар произошел вечером 21 февраля в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по вул. Гипсовая, 16.
"В квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 г. н.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв. м, повреждены стены на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на днях в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами