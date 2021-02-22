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22 февраля 2021, 12:54 4

Во Львове в результате пожара в квартире погибли двое людей

22 февраля 2021, 12:54 4
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Обстоятельства происшествия устанавливаются
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Фото из открытых источников
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Во Львове в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома погибли двое людей.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

Согласно информации, пожар произошел вечером 21 февраля в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по вул. Гипсовая, 16.

"В квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 г. н.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв. м, повреждены стены на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на днях в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.

Украина Львов пожар полиция смерти

 
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