Во Львове в результате пожара в квартире погибли двое людей

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Фото из открытых источников

Во Львове в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома погибли двое людей.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

Согласно информации, пожар произошел вечером 21 февраля в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по вул. Гипсовая, 16.

"В квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 г. н.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв. м, повреждены стены на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на днях в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.